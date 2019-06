Eduardo Henrique e Rosier aprovados por Fernando Mendes

Para o antigo jogador do Sporting Fernando Mendes, Eduardo Henrique fez uma grande temporada no Belenenses e pode tornar-se num bom reforço para a equipa de Marcel Keizer.



"O Eduardo fez uma excelente época e é um jogador com grande margem de progressão. Tem a vantagem de já estar identificado com o futebol português e o Sporting precisa de um jogador de qualidade para aquela posição. Pode encaixar perfeitamente no plantel do Sporting, evoluiu muito, tem qualidade tática e facilidade no transporte de bola para o ataque", refere Fernando Mendes, em entrevista a Bola Branca.

O Sporting chegou a acordo com o Belenenses pelo médio brasileiro, de 24 anos, segundo o "Record". Eduardo deverá custar três milhões de euros aos leões, para assinar contrato válido por cinco épocas.

Rosier pode ser o lateral que há muito escapa



Quanto ao francês Rosier, Fernando Mendes lembra que é um jogador "há muito seguido pelo treinador Marcel Keizer" e que "pode ser o lateral-direito de qualidade de que o plantel precisa".



O antigo internacional português considera que a "camisola do Sporting pesa muito" e que o clube não deve ter jogadores "apenas para encher o plantel".

Alusão a Bruno Gaspar e Ristovski, os atuais laterais-direitos do Sporting: "Uma coisa é jogar em clubes que têm responsabilidades, mas não são tão elevadas como as do Sporting. O Sporting precisa de jogadores acima da média."

Bruno Fernandes não deve sair por tostões



Em relação a Bruno Fernandes, Fernando Mendes considera que a estratégia que o Sporting está a seguir parece a mais adequada, face ao interesse de grandes clubes.



"Ainda estamos no início do mercado e esta é a estratégia correta. Convém não arrastar muito porque o Sporting também precisa de dinheiro para contratar outros jogadores. O Bruno é um jogador fantástico e tem vários clubes de topo interessados na sua contratação mas o Sporting está a fazer muito bem ao não vender o jogador por qualquer valor", conclui.