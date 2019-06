Portugal termina Torneio de Toulon no quinto lugar

A seleção nacional de sub-19 assegurou, esta quarta-feira, o quinto lugar no Torneio de Toulon, ao derrotar a anfitriã França, por 3-0.

A equipa portuguesa construiu o resultado com três golos de rajada. O primeiro foi de Gonçalo Cardoso, aos 15 minutos, o segundo de Gonçalo Ramos, aos 22, e o terceiro de Vítor Ferreira, de penálti, aos 27.

Portugal termina a 47.ª edição do torneio com três vitórias - frente a Inglaterra, Japão e França - e uma derrota - diante do Chile.

"Os jogadores viveram experiências diferentes neste torneio, defrontando seleções de diferentes continentes. Neste capítulo foi ótimo. Enfrentámos estilos diversos e até equipas de escalões acima. Penso que se houvesse justiça tínhamos disputado as meias-finais da competição. No geral, creio que fizemos um torneio muito bom. (...) Foi uma boa preparação para o Campeonato da Europa", salientou o selecionador, Filipe Ramos, em declarações ao site da Federação.