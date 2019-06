“Exigimos que deixem Jorge Jesus trabalhar”

A Associação Brasileira de Treinadores de Futebol (ABTF) teme a elevada pressão de um clube como o Flamengo e exige ao emblema carioca que deixe Jorge Jesus trabalhar.

Em entrevista a Bola Branca, Fernando Pires, dirigente da ABTF elogia a chegada do treinador português ao clube carioca, garantindo apoio e o melhor acolhimento. Mas reconhece que há condições que terão de ser estabelecidas para que Jorge Jesus possa ter sucesso.

“Temos de saber receber o Jorge Jesus da melhor maneira possível. A pressão que ele vai ter é que o Flamengo aposta em ganhar tudo. Está a lutar pela Taça do Brasil, Copa Libertadores e campeonato brasileiro. Ele vai ter de administrar e saber utilizar os jogadores, porque vai lutar pelas três competições. A direção do Flamengo vai ter de respaldar o seu trabalho, porque, se o deixarem trabalhar, Jorge Jesus vai ter sucesso. A Associação Brasileira de Treinadores exige que deixem Jorge Jesus trabalhar”, declara Fernando Pires.

Como implementar novas metodologias no jogador brasileiro

O dirigente da Associação Brasileira de Treinadores compara a exigência do Flamengo à dos grandes clubes portugueses. A diferença está na liberdade dada aos jogadores.

“Benfica, Sporting e Porto que passam pelas competições europeias, têm uma exigência muito grande. Jorge Jesus vai trazer para o Brasil uma visão diferente e profissionalismo. Os jogadores brasileiros têm demasiada liberdade, regalias e muita coisa que é prejudicial. Jorge Jesus terá de saber cobrar e não se desgastar. A proteção da direção do clube será muito importante para o treinador implementar as suas metodologias”, considera Fernando Pires.

Jorge Jesus é um velho conhecido

Fernando Pires era defesa. Jogou no Boavista, na época 1979/80, e depois passou por Académico de Viseu e Penafiel. Mais tarde, treinou o Leixões e o Nacional da Madeira. O antigo jogador e treinador conhece Jorge Jesus desses tempos.

“Temos muitos amigos comuns e falei com Jorge Jesus, José Mourinho, Henrique Calisto, José Pereira e Carlos Dinis, quando estive em Abril no Fórum dos treinadores em Portimão. Se Jorge Jesus trabalhar com o apoio que merece, terá sucesso garantido e abrirá as portas a outros treinadores portugueses virem para a América do Sul”, antevê.

A Associação Brasileira de Treinadores “está muito feliz com a vinda de Jorge Jesus". "Há dois portugueses a realizar bons trabalhos em Manaus, Fernando Lage e Paulo Morgado. Paulo Bento esteve no Cruzeiro e não teve o apoio que merecia. Mas acredito que Jorge Jesus terá sucesso e faremos tudo o que for possível para lhe dar apoio”, afiança Fernando Pires.