Meunier não quer deixar o PSG

Thomas Meunier quer ficar no Paris Saint-Germain, apesar do aparente interesse de outros clubes. Quem o diz é o próprio.

Em declarações à imprensa belga, o lateral-direito belga não comentou o alegado interesse do Manchester United na sua contratação: "Posso repetir-me, não me importo: a minha ambição é ficar em Paris."

"Se me quiserem, excelente, ficaremos de mãos dadas. Se não me quiserem, tentaremos encontrar uma solução, mas a minha ambição é ficar em Paris", reforçou o defesa, de 27 anos, que "bisou" na vitória da Bélgica sobre a Escócia, por 3-0, de apuramento para o Euro 2020.

Meunier termina contrato com o PSG em junho de 2020, pelo que, a partir de janeiro, poderá comprometer-se com um novo clube para a época seguinte, a custo-zero. Proveniente do Club Brugge, o lateral está em Paris há três épocas, tendo um total de 101 jogos e 12 golos pelo clube. Na temporada que agora termina, apontou cinco golos em 31 partidas.