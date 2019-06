Uma hora só para tirar senha. Filas no Instituto da Mobilidade e Transportes não acabam

O cenário continua a ser igual todos os dias. De madrugada, horas antes da abertura de portas da Direção Regional de Lisboa do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) há já longas filas de utentes que necessitam de recorrer aquele serviço. O cenário continua a ser igual, apesar de terem sido introduzidas medidas para resolver a situação.

Desde o início deste mês que parte dos serviços habitualmente realizados pelo IMT passaram a ser feitos exclusivamente em Lojas e Espaços do Cidadão, por exemplo, renovar, pedir segunda via ou substituir a carta de condução.



No entanto, à porta do IMT em Lisboa, as filas - com centenas de pessoas - são tão grandes que muitas vezes leva-se pelo menos uma hora a entrar no edifício, às 9h00, para retirar uma senha. E seguem-se depois mais algumas horas para conseguir aceder aos serviços.

Esta quarta-feira de manhã, a fila estendia-se pela Avenida Elias Garcia, pela 5 de Outubro e até ao cruzamento com a Avenida Visconde Valbom.

A reportagem da Renascença constatou que na fila estão pessoas que querem pedir uma carta de condução portuguesa através de uma carta estrangeira, averbamentos de alterações em veículos, cancelamento de matriculas ou resolver problemas com leituras de tacógrafos, cartas de pesados e licenças para conduzir veículos da Uber ou da Cabify.

A partir de meados de julho, quando for inaugurada a nova loja do cidadão do Saldanha, no Mercado 31 de Janeiro, em Lisboa, outros serviços do IMT vão ser transferidos para aqueles espaços. Na expectativa que deixem de estar centenas de pessoas, todas as manhãs, numa fila à porta.