Gustavo é o novo nome na lista do FC Porto para o ataque

O FC Porto terá desviado as atenções de Pedro, do Fluminense, para Gustavo, do Corinthians, de acordo com a edição desta quarta-feira do jornal "A Bola".

Explica a fonte que, perante as dificuldades na contratação de Pedro, os dragões viraram-se para outro avançado brasileiro. As primeiras conversas com os representantes de Gustavo já foram iniciadas. O avançado, de 25 anos, está avaliado em cerca de oito milhões de euros, menos de metade dos 20 milhões que o Fluminense pede por Pedro.

Esta temporada, Gustavo tem 10 golos em 27 jogos pelo Corinthians. Em 2008, emprestado ao Fortaleza, campeão da Série B do Brasileirão, o ponta-de-lança de 1,89 metros de altura marcou 30 golos em 45 jogos.

Gustavo passou, em 2016, então com 22 anos de idade, por empréstimo do Criciúma, pelo Nacional, que militava na I Liga, mas não teve sucesso: deixou o clube insular sem golos, ao fim de 19 jogos. Foi mais tarde, no Brasil, que se reconciliou com o golo e o FC Porto esperará, caso o contrate, que o casamento continue saudável no regresso a Portugal.