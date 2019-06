Nuno Tomás fica no CSKA Sófia em definitivo

O CSKA de Sofia anunciou, esta quarta-feira, que contratou Nuno Tomás ao Belenenses SAD em definitivo.

No site oficial, o clube búlgaro informou que o "grande desejo" do defesa português, de 23 anos, de ficar em Sofia foi "crucial" para a sua compra e assinatura de um contrato válido para as próximas três temporadas. Os clubes acordaram não divulgar os detalhes financeiros.

Nuno Tomás juntou-se ao CSKA no final de fevereiro, por empréstimo do Belenenses, e ainda foi a tempo de participar em 15 jogos, em cerca de três meses, tanto no centro da defesa, como a lateral-esquerdo.

Em declarações reproduzidas no site do clube, mostrou-se "feliz por ficar no CSKA". "Durante estes três meses, fiquei convencido de que este é, realmente, um grande clube, com que posso cumprir os meus sonhos e ganhar títulos", afirmou.