FC Porto é solução que agrada "muito" a Buffon

A ideia de jogar no FC Porto agrada a Gianluigi Buffon. A Renascença confirmou que o interesse dos dragões no guarda-redes italiano é real e, em declarações ao jornal "O Jogo", o empresário de Buffon revelou que o entusiasmo é mútuo, embora não haja, ainda, "nada de concreto".

"Não há contacto direto com ninguém do FC Porto, mas a ideia de jogar no Porto e em Portugal interessa muito a Buffon, porque falamos de um clube com uma grande história, que joga a Liga dos Campeões. O FC Porto é um grande clube", sublinha Silvano Martina.

O agente de Buffon revela outro ponto apelativo: o reencontro com "o amigo Sérgio Conceição", com quem o guardião jogou no Parma, durante a época 2000/01, e que agora passaria a ser seu treinador.

Incerteza por Casillas lança FC Porto à "caça" de guardiões



Buffon, de 41 anos, pretende prosseguir a carreira, depois de uma época no Paris Saint-Germain, e está a avaliar as possibilidades que tem em carteira, sendo que uma é o apelo do seu amigo Iker Casillas.

O guarda-redes espanhol, que deverá terminar a carreira, depois de ter sofrido um enfarte no miocárdio, poderá ser fundamental na investida portista. A amizade que o une a Buffon faz dele o intermediário ideal.



O FC Porto está no mercado por um guarda-redes. Sérgio conta com Vaná e Diogo Costa no plantel, como alternativas. Fabiano, em fim de contrato, está de saída. José Sá, que esteve emprestado ao Olympiacos, foi adquirido pelo clube grego. Anthony Lopes, Keylor Navas, Ochoa, Adrián e Butez são nomes que já foram associados aos portistas.



Buffon seria solução de curto prazo para o Porto. O antigo internacional italiano, que se notabilizou na Juventus e chegou a ser o guarda-redes mais caro da história, fez 25 jogos pelo PSG, na época passada.