Aboubakar falha a CAN e pode fazer pré-época no FC Porto

Vincent Aboubakar não está na lista de 23 convocados dos Camarões para a Taça de África das Nações (CAN), devido a lesão. Má notícia para o avançado e para a sua seleção, mas boa notícia para o FC Porto, que assim terá Aboubakar no arranque da pré-época.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o ponta-de-lança assumiu que "gostava muito" de poder ajudar a seleção dos Camarões na CAN, no entanto, tem "uma pequena lesão" que o impede de o fazer.

Aboubakar entra, agora, de férias, que deverão ser encurtadas para finalização do tratamento à lesão muscular que sofreu antes da final da Taça de Portugal, frente ao Sporting. O objetivo é estar pronto para integrar os planos de Sérgio Conceição para a pré-temporada e, mais importante ainda, para o primeiro desafio da nova época: a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com jogos a 6 ou 7, e a 13 de agosto.

O avançado, de 27 anos, falhou a maior parte da época do Porto, devido a rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Foi baixa importante, visto que, na temporada anterior, tinha sido o melhor marcador da equipa, com 26 golos em 43 jogos.