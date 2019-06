Reforços para a seleção, de posição e para a pré-época

As edições desta quarta-feira dos jornais desportivos focam-se, maioritariamente, em Benfica e FC Porto, além da seleção.

O jornal "A Bola" revela que "Gabriel é seguido há dois anos" por Fernando Santos, que observou o médio do Benfica quando este ainda jogava no Leganés, com vista a integrá-lo nas opções para a seleção.

O "Record" dá eco ao reforço de posição do Benfica sobre João Félix: "120 milhões de euros ou nada." Projeto do Atlético de Madrid seduz o avançado, mas Luís Filipe Vieira não abdica da cláusula de rescisão.

Já o jornal "O Jogo" dá boa notícia ao FC Porto: "Aboubakar livre para a Champions." Lesão tira o avançado camaronês da CAN e permite-lhe começar a pré-temporada às ordens de Sérgio Conceição.

Ainda no FC Porto, o empresário revela que "Buffon quer o FC Porto". A Renascença confirmou, ontem, o interesse dos dragões no guarda-redes italiano. Gustavo, do Corinthians, é o novo alvo para o ataque.

Quanto ao Sporting, Eduardo está fechado, adiantam os três jornais. Acordo total entre as partes, médio do Belenenses SAD vai assinar por cinco anos. Rosier também será anunciado como reforço brevemente.