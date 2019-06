Conheça a bola oficial da Liga 2019/20

A Liga Portugal apresentou, esta quarta-feira, a bola que será usada na época 2019/20, nas competições que tutela: I Liga, II Liga e Taça da Liga.

A Select Brillan Super é certificada pela FIFA Quality Pro e representa o início de uma parceria que dura até 2023, ou seja, para os próximos quatro anos. A bola é "adequada para jogar ao mais alto nível", garante a Liga, em comunicado. A fabricante dinamarquesa é fornecedora de várias liga profissionais e divisões europeias e nos EUA e a bola que será usada nos relvados portugueses é a mesma que é usada na Bundesliga - o nome é diferente "por questões de mercado".

"O desenho da bola tem uma base branca clássica contrastando com os poderosos elementos de cor vermelha e bordas dinâmicas, simbolizando a velocidade e o movimento da bola num jogo de ritmo acelerado. O design aumenta a visibilidade da bola para jogadores, guarda-redes e espectadores, e a construção original de 32 painéis proporcionam um voo superior e com maior estabilidade no ar", detalha o comunicado da Liga.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, aprova a bola e a parceria, que "passa por uma mudança estratégica" de internacionalização.

"A questão da bola para nós era algo absolutamente fundamental. Procurámos parceiros que tivessem a mesma estratégia que nós. Esta ligação ultrapassará em muito aquilo que é apenas a bola", salienta Pedro Proença, em declarações reproduzidas na nota oficial.