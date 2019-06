​The Waterboys regressam a Lisboa

A banda britânica The Waterboys está de regresso a Portugal para um concerto único no Campo Pequeno, em Lisboa, a 27 de novembro.



Os The Waterboys trazem na bagagem o mais recente álbum “Where the action is”, editado este ano.

No concerto do Campo Pequeno também não faltarão os “clássicos” de mais de três décadas de carreira, como “The Whole of The Moon” ou “Fisherman’s Blues”.

Os preços dos bilhetes variam entre os 35 euros para a plateia, 39 euros para a bancada, até aos 60 euros para os camarotes.