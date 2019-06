​Marco de Canaveses no mapa dos festivais de Jazz

O município do Marco de Canaveses quer entrar no "mapa dos festivais" de jazz, promovendo na sexta-feira e no sábado a sua primeira edição, com um cartaz de excelência", segundo a autarquia.



"Nesta primeira edição, apostámos num cartaz de excelência, pois é nosso objetivo que este festival se torne numa paragem obrigatória no panorama dos melhores festivais na região e no país", comentou a presidente Cristina Vieira.

A autarca disse desejar que o festival Jazz no Jardim, assim se designa o evento, "contribua para o crescimento do Marco, enquanto cidade emergente na área cultural e aberta a diferentes tendências".

O Jazz no Jardim vai realizar-se no jardim municipal, no centro da cidade, estando confirmadas as participações de Bruno Pernadas, Ricardo Toscano, Manuel Linhares e M.I. Quartet, para além de Margarida Madureira, residente naquele concelho do distrito do Porto.

Além da música, a organização promete várias atividades dirigidas às famílias, incluindo 'workshops' pedagógicos.

"Na programação cultural do concelho, este é o evento que comemora o início do verão. É também um momento de fruição e um instrumento pedagógico, de formação pela cultura. Nos dois dias do festival decorrerão workshops de instrumentos musicais abertos aos interessados das diferentes gerações", acrescentou Cristina Vieira.