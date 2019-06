João Capela e a "lição" de Rodrigo

Estamos em Odivelas, às portas de Lisboa, onde João Capela, enquanto embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto, acaba de interromper o treino de futsal de Rodrigo Guimarães, para surpreender e mostrar ao benjamim do Casal do Rato o cartão branco do "fair play".

"Estou aqui hoje porque o Rodrigo, num jogo, disse ao árbitro que tinha feito uma falta para penálti. E isto é um exemplo do que é o 'fair play'. Queria que todos batessem palmas (palmas)", anunciou o árbitro internacional de futebol, em pleno pavilhão. O jovem atleta respondeu com um "obrigado" envergonhado. Por entre mais palmas, sorrisos e alguma emoção dos pais na bancada.

Com um gesto que contrasta com o seu ar franzino, Rodrigo fez o que deve ser feito aos olhos de um desporto positivo. E que só pode ter frutos mais tarde se cultivado na base, acrescenta o vice-presidente da colectividade local, Pedro Martins.

"Eles, aqui, no geral, têm comportamentos deste tipo. Estão preocupados com o que acontece no campo. Por exemplo, se alguém cai, pedem desculpa. [Rodrigo] enche-nos de orgulho, por percebermos que houve sinceridade no momento competitivo, o que faz a diferença", diz o dirigente.

Todavia, este é um "caminho" que, embora desbravado, ainda é longo. No futebol em particular, dá conta Capela.

"É um trabalho árduo, mas este é o caminho. Devemos perceber que o impacto do futebol é tão positivo que há que aproveitar. Temos todas as condições em Portugal para o fazermos, basta querermos", confia o juiz, de 44 anos, que assegura ter o sonho de levar o cartão branco do "fair play" aos campeonatos profissionais.

Utilizado desde 2015, este cartão diferente do habitual foi mostrado 696 vezes em 2017/18. Ainda não há números totais da época que termina, mas um deles já premiou o jovem Rodrigo.