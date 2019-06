Ucrânia e Coreia do Sul compõem final inédita do Mundial sub-20

Ucrânia e Coreia do Sul qualificaram-se, esta terça-feira, para a final do Mundial de sub-20, uma estreia para ambas as seleções.

Nas meias-finais, os ucranianos derrotaram a Itália, por 1-0, com golo de Buletsa, ao minuto 65, e aguentaram a vantagem até ao fim, apesar da expulsão de Popo, aos 79 minutos.

Foi pelo mesmo resultado que os coreanos bateram o Equador, que teve Gonzalo Plata, extremo do Sporting, no onze inicial. Resultado estabelecido por Choi, aos 39 minutos.

A final está marcada para sábado, às 17h00, em Lodz. O jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, entre Equador e Itália, realiza-se na sexta-feira, às 19h30, em Gdynia.