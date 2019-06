Vítor Oliveira tem a chave para arranjar 20 jogadores no "projeto mais difícil" da carreira

Vítor Oliveira reconheceu, este domingo, que talvez o Gil Vicente seja "o projeto mais difícil" da sua carreira, pois vai começar "do zero e precisar, sensivelmente, de 20 jogadores".

O treinador falava à comunicação social, em Matosinhos, no final da cerimónia pública em que foi agraciado pela autarquia local com a Medalha de Mérito Desportivo, uma distinção que o executivo municipal aprovou há uma semana, por unanimidade. Em declarações aos jornalistas, o treinador analisou o seu novo projeto, o Gil Vicente, equipa que subiu diretamente do Campeonato de Portugal à I Liga.

"O projeto do Gil Vicente vai começar do zero. Penso que é até inédito no futebol português, mas estamos a trabalhar, muito já, por forma a fazermos uma equipa que possa conseguir os nossos objetivos, que é, fundamentalmente, mantermo-nos na I Liga", sublinhou.

O Gil Vicente, assinalou, "precisa sensivelmente de 20 jogadores", algo que o técnico considera "praticamente inédito" em Portugal, mas que a credibilidade e o currículo do técnico poderão facilitar.

"Acredito que o meu nome poderá ajudar a que alguns jogadores possam aceitar esse desafio pesadíssimo que será manter o Gil Vicente na I Liga", referiu Vítor Oliveira.

A tarefa não será fácil, porque "o mercado está caro neste momento, mas, daqui a três ou quatro semanas, irá estar substancialmente alterado". Isto porque, em sua opinião, "alguns jogadores começam a perder as primeiras possibilidades de ir para fora e de fazer grandes contratos e a cair na realidade".

Nessa altura, o técnico acredita que "irão aparecer jogadores" para o desafiante projeto do clube de Barcelos, onde trabalhou nas épocas 2001/02 e 2002/03.

O apelo do desafio quase impossível



Vítor Oliveira explicou, ainda, que aquilo que o atraiu no Gil Vicente foi o "aliciante" de ser um projeto com um "grau de dificuldade elevado", até porque, argumentou, "precisava de um desafio mais difícil" para se motivar.

O Gil Vicente, do Campeonato de Portugal, vai ser reintegrado na próxima época no principal escalão, em consequência do caso Mateus.

O clube de Barcelos foi despromovido à II Liga na época 2006/07, por alegada irregularidade na utilização de Mateus, avançado atualmente no Boavista, tendo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciado a reintegração na I Liga em 12 de dezembro de 2017, na sequência de uma decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, em 2016.

Condecoração especial e sem comparações



De volta à condecoração de Vítor Oliveira, a presidente da Câmara matosinhense, Luísa Salgueiro, afirmou que o técnico sempre se manteve ligado ao concelho que o viu nascer há 65 anos, apesar de um percurso profissional de praticamente 35 anos como que o levou a trabalhar em diferentes pontos do país.

"É muito especial ser homenageado pela Câmara da minha terra e um motivo de orgulho. É um dia inesquecível", disse Vítor Oliveira quando atendeu os jornalistas, ainda com a medalha presa à lapela direita do casaco que trazia vestido.

Questionado sobre se a homenagem vale mais do que uma subida de divisão, uma especialidade em que se notabilizou e que esta época conseguiu pela 11.ª primeira vez, agora ao serviço do Paços de Ferreira, o treinador retorquiu que "são coisas completamente diferentes".