Mbappé chega aos 100 golos com 20 anos de idade

Kylian Mbappé tem apenas 20 anos, mas já marcou 100 golos como profissional. O avançado do PSG marcou, esta segunda-feira, na vitória da seleção francesa sobre a Andorra, fora, por 0-4, a contar para a fase de qualificação do Euro 2020.

Foi logo aos 11 minutos que Mbappé marcou o ponto e chegou à marca dos 100 golos como sénior. À passagem da meia hora, Ben Yedder aumentou a vantagem francesa e, mesmo antes do intervalo, Florian Thauvin fez o terceiro. Aos 60 minutos, Kurt Zouma arredondou a goleada.

No outro jogo do grupo, a Islândia recebeu a Turquia com uma vitória por 2-1. Sigurdsson, com um "bis", foi o homem da partida. Tokoz reduziu, sendo que todos os golos foram marcados na primeira parte.

Este conjunto de resultados empata França, Turquia e Islândia com nove pontos. Os franceses estão em primeiro, os turcos em segundo e os islandeses em terceiro. Em quarto, surge a Albânia, com seis pontos. A Moldávia é quinta, com três, e a Andorra última, sem qualquer ponto.

