Santa Clara contrata no Campeonato de Portugal

O português Rui Filipe da Cunha Correia, mais conhecido por Nené, é o primeiro reforço do Santa Clara para a época 2019/20.

No site oficial, esta terça-feira, os açoreanos informaram que o médio, de 24 anos, oriundo do arquipélago, chegou a acordo para a celebração de um contrato válido para as próximas três temporadas, até 2022.

Na conta pessoal do Instagram, Nené assumiu estar "muito feliz por chegar ao escalão máximo do futebol português", mais ainda no "maior clube" dos Açores, onde nasceu. "Um orgulho enorme", atestou o médio, prometendo estar "motivadíssimo e focado para o que aí vem".

Nas duas últimas temporadas, Nené representou o Fafe, do Campeonato de Portugal, tendo marcado 22 golos. O médio também já passou por Guadalupe, Sintrense, Braga, onde completou a formação, e Montalegre.