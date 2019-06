FC Porto e Braga multados por críticas à arbitragem

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol castigou, esta terça-feira, FC Porto e Sporting de Braga por críticas à arbitragem da derrota dos minhotos na receção ao Benfica, por 1-4.

Os dragões foram multados em 15.300 euros, enquanto os arsenalistas foram condenados a pagar 9.560 euros, ambos por "lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros".

O jogo em questão, referente à 31.ª jornada do campeonato, realizou-se a 28 de abril, no Estádio Municipal de Braga. O Braga adiantou-se no marcador aos 35 minutos, de grande penalidade, mas o Benfica deu a volta com outros dois penáltis, convertidos por Pizzi, aos 59 e 66 minutos. Rúben Dias aumentou a vantagem encarnada ao minuto 69 e Rafa fechou a goleada ao minuto 90.