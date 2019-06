Benfica multado em 61 mil euros por críticas à arbitragem

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol em 61.200 euros, devido a críticas à arbitragem.

Os encarnados respondem por quatro infrações, por quatro intervenções na sua newsletter, em março. Essas intervenções incluíam críticas às arbitragens de jogos do FC Porto e queixas de alegado favorecimento aos dragões, o que terá violado o artigo 112.º do Regulamento Disciplinar da Liga. Artigo que fala em "lesão da honra e reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros".

"O clube que use de expressões, desenhos, escritos ou gestos injuriosos, difamatórios ou grosseiros para com órgãos da Liga ou da FPF e respetivos membros, árbitros, dirigentes, clubes e demais agentes desportivos, nomeadamente em virtude do exercício das suas funções desportivas, assim como incite à prática de atos violentos, conflituosos ou de indisciplina, é punido com a sanção de multa de montante a fixarentre o mínimo de 75 UC e o máximo de 350 UC", dita o artigo em causa.