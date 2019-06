Federação islandesa proíbe escovas de lavar a loiça frente à Turquia

A Federação Islandesa de Futebol (KSI) proibiu a entrada de escovas de lavar a loiça no estádio para o jogo frente à Turquia, a contar para a fase de qualificação para o Euro 2020.

Esta proibição deve-se a um episódio ocorrido à chegada da seleção turca à Islândia, na segunda-feira. Os jogadores queixaram-se de que tinham tido de esperar três horas no controlo de segurança e que as suas malas tinham sido todas revistadas, classificando o comportamento das autoridades islandesas de "desagradável", "desrespeitador" e "racista".

A gota de água foi quando o capitão da Turquia, Emre Belozoglu, se queixava do aos jornalistas, no aeroporto, e um turista belga estendeu, em vez de um microfone, uma escova de lavar a loiça.

O caso rebentou de tal maneira que o Ministério dos Negócios Estrangeiros islandês recebeu uma queixa oficial das autoridades turcas e o porta-voz do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, fez questão de se manifestar no Twitter: "O desrespeito demonstrado para com a nossa seleção nacional na Islândia é inaceitável (...). A nossa seleção dará a melhor resposta dentro de campo."

O ministro dos Negócios Estrangeiros islandês, Gudlaugur por Thordarson, assegurou que as relações entre os dois países "continuarão a ser boas" e garantiu que o tempo de espera no aeroporto a que a seleção turca foi submetida não se tratou de um caso de racismo, mas sim de uma questão de seguir o habitual procedimento para visitantes desde o exterior do espaço Schengen. "Não encontramos um precedente de alguém que tenha tido um tratamento célere. E isto aplica-se a altos funcionários do Governo e ministros", salientou, em declarações à imprensa local.

O diretor de segurança da KSI, Vidir Reynisson, afastou o cenário de racismo e frisou que não há pessoas racistas entre os adeptos da seleção da Islândia. De qualquer forma, as escovas de lavar a loiça - ou de lavar a sanita, conforme a interpretação da forma do objeto - serão confiscadas, à entrada para o estádio do Islândia-Turquia.

"Confiscaremos tudo o que possa ser classificado como racista ou algo do género por adeptos, seja de que equipa forem. Há grande vontade no futebol de prevenir essas coisas. Nós trabalhemos duro nesse sentido, mesmo sabendo que não há razão para tal", garantiu Reynisson, que avisou que entrar no estádio com escovas de lavar a loiça pode ter consequências pesadas para a KSI:

"Se o delito for considerado sério, pode ir de multas altas a condenação de jogar à porta fechada, dependendo da avaliação da UEFA. Racismo é considerado um crime muito grave e muitas equipas tiveram, já, de jogar em casa à porta fechada."

O jogo entre Islândia e Turquia está marcado para esta terça-feira, a partir das 19h45.