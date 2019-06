Varzim reforça defesa com o "senhor II Liga"

Veja mais:



O Varzim anunciou, esta terça-feira, a contratação de Luís Pedro, proveniente do Penafiel.



O central português, de 29 anos, que representou o Penafiel durante as duas últimas épocas, aterra na Póvoa para "ajudar o Varzim com a sua experiência num campeonato que conhece bem". Em declarações ao site oficial do clube, Luís Pedro explicou como a mudança se processou.

"Fui contactado pelo presidente do Varzim que mostrou muita vontade em que eu viesse para cá. Isso contou muito na minha decisão. Senti que as pessoas queriam muito que eu viesse, pelo trabalho que realizei nas últimas épocas e pelo valor que demonstrei. Acreditam que posso ajudar o clube. Pensei em tudo o que me disseram e não tive dúvidas em aceitar", revelou o jogador.

As expectativas para a próxima época são "sempre elevadas" e Luís Pedro acredita que o estádio pode tornar-se "uma boa fortaleza". "O importante é fazermos uma época tranquila e, se pudermos andar nos lugares de cima, tanto melhor", frisou o central.

Na última época, Luís Pedro marcou um golo em 32 jogos pelo Penafiel. Com passagens, também, por Portimonense e Freamunde, clube que o formou, o central é o jogador no ativo, nos escalões profissionais, com mais jogos realizados na II Liga: são já 12 temporadas consecutivas, para um total de 317 partidas.