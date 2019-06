FC Porto defronta Fulham na pré-época

O Fulham vai ser adversário de pré-época do FC Porto, conforme anunciou, esta segunda-feira, o clube inglês.

No site oficial, o Fulham informou que o jogo vai realizar-se a 16 de julho, às 20h30, no Estádio Municipal de Albufeira. Os bilhetes terão preço de 15 euros para adultos e 10 para crianças com 12 anos ou menos.

Ainda não há data oficial para o arranque da pré-época do FC Porto, embora se saiba que vai passar pelo Algarve, com a participação num torneio quadrangular em Portimão, entre 18 e 21 de julho. O torneio inclui o Portimonense e os espanhóis Bétis e Getafe e os jogos serão disputados no Estádio Municipal de Portimão.

O Fulham, que este ano desceu ao Championship, segundo escalão do futebol inglês, também vai defrontar o Brighton & Hove Albion, o Oxford United e o West Ham.