Tarja de claque do FC Porto motiva abertura de inquérito pelo Ministério Público

A tarja que a claque Superdragões ostentou no jogo com o Sporting, para o campeonato, motivou a abertura de um inquéiro, por parte do Ministério Público. A informação já foi confirmada ao "Expresso" pela Procuradoria-Geral da República.

Sob a legenda "campeões nacionais 2018/19" surgia uma imagem de 11 elementos vestidos com a camisola do Benfica.

O primeiro-ministro, António Costa, a juíza do caso e-touperia, Ana Peres, o agente de futebol César Boaventura, os árbitros Tiago Martins, Luís Godinho, Hugo Miguel, Bruno Esteves, Fábio Veríssimo, Bruno Paixão, Bruno Rodrigues e João Pinheiro são os retratados.