Agressivo e com grande capacidade de finalização. Zé Luís à lupa, por Toni Conceição

António Conceição treinou Zé Luis no Braga B e apresenta o avançado pretendido pelo FC Porto como "um canhoto nato, de boa compleição física, agressivo que sabe jogar bem de costas para a baliza, com capacidade de finalização e um bom jogo aéreo”.

Um ponta-de-lança completo que aos 28 anos já atingiu o grau de maturação para estar ao serviço de um grande clube.

Zé Luís chegou ainda com a idade júnior a Portugal para representar o Gil Vicente, clube onde também iniciou a sua carreira como sénior. Depois foi para o Sporting de Braga, onde foi treinado por Sérgio Conceição, antes de rumar ao Spartak Moscovo. No Sporting de Braga foi também treinado por Toni Conceição, com quem fez a transição da equipa B para a equipa A.

O treinador recorda um jogador que “evoluiu na equipa B do Braga”, onde “aproveitou muito bem a exigência da segunda liga”. Zé Luís conquistou o seu espaço também devido a uma “forte força mental”, que proporcionou condições para ter sucesso “no Sporting de Braga e num campeonato muito exigente como é o russo”, refere António Conceição nestas declarações a Bola Branca.

O Spartak de Moscovo pretende encaixar 10 milhões de euros, pelo internacional por Cabo Verde. Nos quatro anos na Rússia, Zé Luis tem 109 jogos disputados e 35 golos marcados.