A Coreia do Sul empatou com o Irão, 1-1, em jogo de preparação realizado em Seul. Hwang Ui-Jo marcou o golo dos sul-coreanos, que estiveram em vantagem, mas acabaram por sofrer o empate, num auto-golo de Youn-Gwon Kim.

Hwang Ui-Jo, avançado dos japoneses do Gamba Osaka, já tinha sido o autor do golo que resultou na vitória sobre a Austrália, no jogo anterior.