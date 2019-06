Vítor Constâncio volta ao Parlamento na próxima semana

O ex-governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, vai regressar à comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) na próxima terça-feira, dia 18 de junho.

A data da nova audição foi confirmada esta terça-feira, depois de os grupos parlamentares terem aprovado, por unanimidade, ouvir Constâncio uma segunda vez.

Essa decisão surgiu na sequência das notícias de que o então governador do Banco de Portugal terá autorizado a tomada de posição da Fundação José Berardo no BCP, uma informação que contraria as declarações de Constâncio no Parlamento na sua primeira audição parlamentar.

Para terça-feira da próxima semana estava prevista a audição do ex-presidente da CGD, Faria de Oliveira, que foi agora antecipada um dia, para segunda-feira dia 17.

Constâncio será ouvido pelos deputados durante a manhã; da parte da tarde será a vez de os deputados questionarem Pedro Duarte Neves, ex-vice-governador da entidade reguladora.

No dia seguinte, a 19 de junho, será ouvido o ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos.