Gonçalo Oliveira passa primeiro teste no Cazaquistão

Gonçalo Oliveira bateu Marcelo Vera (284), no jogo da 2.ª ronda do Challenger de Shymkent, no Cazaquistão, em dois sets, por 6-3 e 7-5. Foi o primeiro jogo do tenista português no torneio, que ficou isento da 1.ª ronda por ter estatuto de cabeça-de-série.

Na 3.ª ronda, oitavos de final do Challenger, Gonçalo Oliveira, 260 do "ranking" ATP, vai defrontar o italiano Stefano Travaglia, 112 do mundo.