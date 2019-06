Da esquerda à direita, Ruben de Carvalho recordado como um “dos melhores”

“Sabia tudo sobre a cidade, desde a história de um qualquer recanto à origem do nome daquela rua”, destaca ainda na nota em que presta condolências à família de Ruben de Carvalho e, "em particular, à sua companheira, Madalena".

“Recordo-o com saudade e com amizade”, afirma à Renascença . “Foi uma experiência muito interessante nestes anos que fizemos os Radicais Livres. Tendo convicções políticas bastante diferentes e até bastante opostas, conseguíamos de facto conversar normalmente. Era uma pessoa culta, inteligente, agradável, divertida”, aponta.

Mais próximo do Partido Comunista, as reações também não se fizeram esperar, com o secretário-geral do partido a destacar o “homem de combate e de confronto de ideias”.

O escritor e dramaturgo Mário de Carvalho destaca “a pessoa culta, inteligente, interessada e com um enorme poder de convicção e uma imensa facilidade de palavra” para concluir que “o Partido Comunista perde um grande valor de intervenção”.

Já o conselheiro de Estado Domingos Abrantes diz que “temos de nos inclinar perante a morte” de Ruben de Carvalho, que tanto contribuiu “para a conquista da liberdade” e “a construção do Portugal democrático”.

Ruben de Carvalho morreu nesta terça-feira aos 74 anos, vítima de doença. Era o único membro no atual Comité Central do PCP que tinha estado preso nas cadeias da PIDE durante o Estado Novo.

Era atualmente responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo e fazia parte da organização da Festa do Avante! desde o seu início, em 1976. Era jornalista de profissão.