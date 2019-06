Boca Juniors interessado em prolongar carreira de De Rossi

O Boca Juniors está interessado em contratar Daniele De Rossi, médio de 35 anos que terminou a relação de 18 anos com a Roma. Lenda do clube italiano, De Rossi disse, na hora do adeus, que pretendia continuar a jogar e o seu antigo companheiro Nicolas Burdisso, atual diretor desportivo do Boca, aproveitou a deixa.

"O Daniele abriu-me as portas. Conheço-o bem e sei que ele gosta muito do Boca, assiste aos nossos jogos. Ele aqui pode encontrar coisas que não vai encontrar na China, ou nos Estados Unidos", disse Burdisso, à imprensa argentina.

De Rossi tem propostas chinesas e norte-americanas, mas ainda não anunciou nada sobre o seu futuro.