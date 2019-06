Jornal italiano associa Buffon ao FC Porto

O jornal "Tuttosport" lança a possibilidade de Gianluigi Buffon suceder a Iker Casillas no FC Porto. A notícia não tem grandes detalhes sobre qualquer negociação, ou valor. Faz, somente, referência à amizade entre os dois guarda-redes.

Casillas deverá terminar a carreira, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio. Buffon, de 41 anos, terminou contrato com o Paris Saint-Germain, mas pretende continuar a jogar. O antigo internacional italiano é um dos melhores guarda-redes da história do futebol e notabilizou-se na Juventus.

Esta época, Buffon fez 25 jogos pela equipa francesa. Campeão do mundo pela Itália em 2006, o guarda-redes é um dos jogadores mais titulados. Nove vezes campeão italiano, pela Juventus, venceu cinco taças de Itália e seis supertaças. Campeão da Serie B, também pela Juve, Buffon foi campeão francês pelo PSG e venceu uma supertaça. Ganhou uma Taça UEFA, pelo Parma, e foi campeão da Europa de sub-21.