Ferro e Rúben Dias. A viagem na "Caixa de Campeões"

Rúben Dias e Ferro, produtos da "Caixa de Campeões", foram juntos, aos 22 anos, campeões nacionais. Ambos titulares no ano do 37.º título do Benfica. Concretizaram um sonho que começou bem cedo.

Bola Branca apresenta, ao longo da semana, um trabalho sobre os caminhos da formação do Benfica, numa visita exclusiva e aberta à reportagem da Renascença . O objetivo passa por perceber os passos dados por alguns dos jogadores, dos ensinamentos dos treinadores e da visão dos dirigentes, com Luís Filipe Vieira em primeiro plano.

Rúben e as pessoas

Para Rúben Dias, a exigência foi sempre mote, mesmo mais novo nunca deixou de encarar a adversidade de frente, sendo certo que ter a família por perto foi um bem precioso. Mas vencer num grande clube, mesmo na formação, tem um preço.

“Só as ferramentas e só as pessoas para ajudar não funciona. É preciso uma pessoa que queira ser ajudada, que queira chegar lá. Quem pensar que isto é um mecanismo, uma escola e quanto te graduares acaba ali, ponto final [está enganado]. As coisas não são assim. É preciso uma vontade superior à dos outros. A formação do Benfica são as condições, as pessoas, porque não sei se há melhor para nos ajudar a chegar a este patamar”, alerta o internacional português.

Lado a lado até ao topo

A afirmação de ambos aconteceu em épocas diferentes, mas atingiram o título desejado em conjunto, depois do percurso feito um ao lado do outro na formação.



“Para nós, tem um sabor muito especial, porque também estamos a ajudar o presidente. Estamos lado a lado com ele em dar sentido ao que ele já há muito tempo vem a falar. Se calhar, ao início algumas pessoas ainda hesitaram e agora vêm os frutos”, dispara Rúben Dias.

“Este campeonato é um resumo disso [afirmação da formação] e será daqui para a frente. Já ninguém duvida de que este é o rumo, o rumo certo”, concluiu Ferro.

Ferro e Rúben Dias produtos de uma "caixa de campeões", num trabalho exclusivo de Bola Branca, no centro de estágio do Seixal.