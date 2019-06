Migrantes. Duas crianças entre os sete mortos ao largo de Lesbos

Um naufrágio ao largo da ilha grega de Lesbos provocou a morte, de pelo menos, sete pessoas, entre eles, duas crianças. Estes migrantes tentavam fazer a travessia do Mediterrâneo.

Ainda não se sabe qual a nacionalidade das vítimas.

Segundo a Guarda Costeira grega, outras 57 pessoas foram resgatadas das águas.

Desde o início do ano, 547 pessoas morreram ao tentar atravessar o Mar Mediterrâneo, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Até ao momento 23.230 pessoas conseguiram chegar à Europa através do mar.



A Grécia abriga cerca de 70 mil refugiados e migrantes, a maioria sírios, que fugiram do país devido à guerra.