Roma confirma Paulo Fonseca

A Roma oficializou a contratação de Paulo Fonseca como treinador para os próximos dois anos, com mais um de opção. As negociações já estavam fechadas há algum tempo e faltava, apenas, a confirmação pública do acordo.

"Estou muito feliz por ter sido escolhido para novo treinador da Roma e desejo agradecer a oportunidade que a direção me está a dar. Estou entusiasmado e motivado por este desafio e não vejo a hora de chegar a Roma, de estar com os nossos adeptos e de começar a trabalhar. Acredito que juntos poderemos criar qualquer coisa de especial", diz Paulo Fonseca, em declarações publicadas no site do clube italiano.

O treinador português tinha mais um ano de contrato com o Shakhtar, onde foi tricampeão ucraniano. A Roma não revela o valor pago pela transferência do técnico. Jim Pallota, presidente dos "gialorrossi", sublinha que ficou impressionado pela forma como Fonseca reagiu ao interesse manifestado.

Fonseca sucede a Claudio Ranieri, que no decorrer da época passada substituiu Eusebio di Francesco. A Roma terminou a Serie A no sexto lugar e lutará pelo acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Aos 46 anos, Paulo Fonseca abraça o segundo projeto fora de Portugal, depois de internamente ter treinado Braga, Paços de Ferreira, FC Porto, Desportivo das Aves, Pinhalnovense, Odivelas e 1.º Dezembro.