Novas do mercado

O mercado agita nas primeiras páginas dos três jornais desportivos. O FC Porto está comprador, o Sporting prevê encaixe com venda de emprestados e o Benfica tem segurar os miúdos.

"FC Porto agita mercado", titula "O Jogo". Zé Luis Roger Guedes e Mariano Díaz nos planos dos dragões. Há pré-acordo com Zé Luís para o jogador do Spartak receber 1,5 milhões de euros, por ano. Roger poderá chegar ao Dragão, por empréstimo. Com Mariano Díaz terá de ser resolvido o problema provocado pelo salário incomportável

"Varandas arruma a casa", lê-se na manchete do "Record". Sporting pode encaixar cerca de 25 milhões de euros com vendas de emprestados. Em Alvalade,o tema principal é Bruno Fernandes. O jogador não fecha a porta à permanência no Sporting, mas além dos clubes ingleses surge o Inter como interessado. "A Bola" diz que os italianos acenam com João Mário para levar Bruno Fernandes. "O Jogo" faz contas ao encaixe de 90 milhões que o Sporting prevê fazer com as transferências de Bruno e Acuña.

"A Bola" centra manchete no Benfica: "Segurar Rúben Dias ficou mais difícil". Homem do jogo na final da Liga das Nações com cotação em alta. Benfica quer subir a cláusula para 115 milhões. "O Jogo" revela que Quevedo, do Alianza Lima, está perto de assinar pelos campeões nacionais. O "Record" revela que Atlético de Madrid faz esforço por João Félix.

Luís Castro vai suceder a Paulo Fonseca no Shakhtar e o Vitória de Guimarães recebe um milhão de euros. O Braga assegurou André Horta. O médio regressa à Pedreira. Custa 2,2 milhões de euros e assina por cinco anos.