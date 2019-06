Escrever para os jovens “é uma grande responsabilidade”

“Tem sido muito importante. Costumo dizer que o iMissio foi um ponto de partida para tudo o que está a acontecer agora. Sem ele não existiriam estes livros”, afirma, numa referência ao primeiro que lançou, ‘Descalça as tuas feridas’, em que também reuniu várias das suas crónicas. No mais recente, ‘Com o coração nas mãos’, que vai ser apresentado dia 15, na Feira do Livro de Lisboa, estão 52 reflexões, “uma para cada semana do ano”, explica.

“Este livro oferece essencialmente tempo e espaço para que as pessoas possam pensar sobre coisas que normalmente não têm muito tempo para pensar no dia a dia, refletirem sobre o que pode não estar a correr muito bem nas suas vidas, e talvez aqui encontrem um ponto de partida para melhorar a partir do que leem. No fundo, é um convite”, começa por explicar à Renascença Marta Arrais. Com apenas 33 anos acaba de lançar um novo livro de crónicas, desta vez em conjunto com Emanuel António Dias, de 25.

“Inspiro-me nos pequenos detalhes”

Professora num colégio em Lisboa, Marta Arrais tem feito voluntariado, em Portugal e no estrangeiro, com as irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e com os irmãos de São João de Deus, que trabalham na área da saúde mental. A experiência que lhe “mudou a vida”, também a ajuda quando tem de escrever, mas diz que se inspira sobretudo no que vive e partilha no dia a dia.

“Encontrar material para escrever todas as semanas é um desafio muito grande, e acabo por me inspirar em pequenos detalhes, em pequenos pormenores, em conversas que tenho com os meus amigos, com outras pessoas, e penso 'este era um bom tema para desenvolver como crónica'. E então, agarro nisso e penso sobre isso”, conta.

A experiência de docente também ajuda, porque sabe o que preocupa os mais novos, e como comunicar com eles. Mas, é fácil escrever para os jovens? “Eu acho que é fácil, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, porque hoje têm toda uma série de apelos ao nível tecnológico, ao nível social, e quase nos passam a ideia de que não precisam de ler nada para pensar. Mas, não é bem assim”, diz Marta Arrais, que garante que os jovens se interessam e são capazes de reflexões mais sérias, sobre a vida, sobre Deus, sobre os sonhos e o futuro. “Eles interessam-se, sim, e acabam por nos surpreender e por nos ensinar muito sobre como podemos valorizar aquilo que é simples”.

A experiência com o iMissio tem mostrado que é importante que haja autores católicos, jovens, a escrever sobre temas relacionados com a fé e a espiritualidade, com uma linguagem que todos entendam, e sobretudo com que os jovens se identifiquem. “Se não houver uma linguagem que seja a linguagem da vida, a linguagem de todos os dias, é natural que os jovens não se identifiquem tanto. Se não falarmos daquilo por que passam, se for um tipo de texto com o qual não se identificam, que não tenha a ver com o contexto deles, claro que não vai fazer sentido. Por isso, o mais fácil é ser simples, optar por uma linguagem clara”, explica.

Alguns textos podem ser vistos como orações. “Alguns grupos de jovens, com quem contacto mais de perto, usam as crónicas para rezar, ainda que as minhas não sejam construídas com esse propósito - as do Emanuel são mais - mas é engraçado ver como num texto que não fala propriamente de Deus, diretamente, eles encontraram nessas palavras uma forma de rezar. É muito interessante”.

Sobre o título escolhido para o livro, ‘Com o coração nas mãos’, Marta Arrais explica que foi para “mostrar às pessoas que escrevemos com o coração”.