Canadá chega-se à frente, Argentina trava Japão

O Canadá venceu, esta segunda-feira, a partida de entrada no Mundial feminino de futebol, a decorrer em França. A Argentina travou o Japão.

Foi Kadeisha Buchanan, de 23 anos, que rompeu o nulo. O golo da central do Lyon, aos 45 minutos, foi o único da vitória das canadianas sobre os Camarões.

O Canadá coloca-se, assim, na liderança do grupo E, com três pontos, enquanto as restantes equipas não somam qualquer ponto. No caso da Holanda e da Nova Zelândia, é porque ainda não jogaram - fá-lo-ão, entre si, na terça-feira. No caso dos Camarões, que está na última posição, é mesmo porque perdeu.

O Japão, outra das seleções favoritas à conquista do Mundial, atrasou-se no grupo D, com um empate, sem golos, diante da Argentina.

A Inglaterra, que na véspera derrotou a Escócia, lidera o grupo, com três pontos. Seguem-se argentinas e argentinas, ambas com um ponto. A Escócia está no último lugar, sem qualquer ponto.

Na terça-feira, entram em campo os vigentes campeões do mundo e principais favoritos, os Estados Unidos. Alex Morgan e companhia defrontam a Tailândia, a contar para o grupo F, que também terá o confronto entre Chile e Suécia.