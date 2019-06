Kosovo vence pela primeira vez em jogos de qualificação

O Kosovo somou, esta segunda-feira, a primeira vitória da sua história em qualificações para grandes competições.

A seleção kosovar, que só entrou no "ranking" da FIFA em 2016, venceu no reduto da Bulgária, por 2-3, com golos de Rashica, Muriqi e Rashani. Popov e Dimitrov reduziram para os búlgaros. O jogo contou para a fase de qualificação para o Euro 2020.

Esta não é a primeira vitória do Kosovo em jogos oficiais - essa chegou durante a fase de grupos da Liga das Nações, a 10 de setembro de 2018, frente às Ilhas Faroés, por 2-0. Aliás, o Kosovo não perde um jogo oficial desde 9 de outubro de 2017 (então na qualificação para o Mundial 2018, por 2-0, diante da Islândia).

Na Liga das Nações, a equipa de Bernard Challandes venceu quatro jogos e empatou dois e, até agora, no apuramento para o Euro 2020, empatou dois encontros e venceu o desta segunda-feira.

Esses resultados traduzem-se num meritório terceiro lugar do grupo A de qualificação, a apenas um ponto de Inglaterra, que lidera com menos dois jogos, e República Checa, que está em segundo e que derrotou Montenegro, por 3-0. O Kosovo está na luta pelo apuramento: vão à fase final os dois primeiros classificados de cada grupo.

Montenegro ocupa o quarto lugar do grupo, com dois pontos e mais um jogo que o Kosovo. A Bulgária está na última posição, com os mesmos pontos e o mesmo número de jogos dos montenegrinos.

Restantes resultados da noite



Grupo D

Dinamarca 5-1 Geórgia

Irlanda 2-0 Gibraltar

Classificação: 1. Irlanda, 10 pontos (4 jogos); 2. Dinamarca, 5 (3); 3. Suíça, 4 (2); 4. Geórgia, 3 (4); 5. Gibraltar, 0 (3).

Grupo F



Ilhas Faroé 0-2 Noruega

Malta 0-4 Roménia

Espanha 3-0 Suécia

Classificação: 1. Espanha, 12 pontos; 2. Suécia, 7; 3. Roménia, 7; 4. Noruega, 5; 5. Malta, 3; 6. Ilhas Faroé, 0.

Grupo G



Macedónia 1-4 Áustria

Letónia 0-5 Eslovénia

Polónia 4-0 Israel

Classificação: 1. Polónia, 12 pontos; 2. Israel, 7; 3. Áustria, 6; 4. Eslovénia, 5; 5. Macedónia, 4; 6. Letónia, 0.