Rui Quinta é o novo treinador do Lourosa

Rui Quinta é o novo treinador do Lusitânia de Lourosa.

Foi no Facebook, esta segunda-feira, que o clube do Campeonato de Portugal anunciou a contratação do técnico, de 59 anos, que há poucos dias deixou o Sporting de Espinho.

Rui Quinta sucede a André Ribeiro, que levou o emblema de Aveiro aos quartos de final do "play off" de acesso à II Liga, tendo sido eliminado pela União de Leiria.