Sérvia goleia Lituânia e relega Portugal para o penúltimo lugar do grupo

A Sérvia relegou Portugal para o penúltimo lugar do grupo de qualificação para o Euro 2020, esta segunda-feira, ao golear a Lituânia, por 4-1.

O marcador começou a funcionar logo aos 20 minutos de jogo, ativado pelos pés de Mitrovic, que 14 minutos depois fez o "bis". Luka Jovic, por quem o Real Madrid pagou 60 milhões de euros, também fez o gosto ao pé, um minuto volvido, com um grande remate de fora da área.

Ao minuto 71, a Lituânia colocou alguma incerteza no marcador, com o golo de Novikovas, de grande penalidade. No entanto, já sobre os 90 minutos, Ljajic ficou o resultado final.

No outro jogo do grupo, a Ucrânia derrotou o Luxemburgo, com um golo de Yaremchuk, aos seis minutos.

Feitas as contas, a Ucrânia lidera o grupo B de apuramento, com 10 pontos em quatro jogos. Em segundo, está o Luxemburgo, com quatro pontos em quatro jogos, e a Sérvia surge em terceiro, com os mesmos pontos, mas com menos um jogo. Portugal é quarto classificado, com apenas dois pontos, mas menos dois jogos que Ucrânia e Luxemburgo. A Lituânia está em último, com um ponto em três jogos.

Os dois primeiros qualificam-se para a fase final do Europeu, que se realiza por todo o continente. Caso falhe o acesso direto, Portugal tem lugar garantido no "play off", devido à boa prestação na Liga das Nações.