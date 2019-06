Sporting apresenta queixa contra Benfica por agressões no futsal

O Sporting anunciou que vai apresentar queixa contra o Benfica, na sequência das alegadas agressões de adeptos do clube encarnado aos seus jogadores, no final do terceiro jogo da final do "play off" do campeonato nacional de futsal.

Em comunicado no site oficial, o Conselho Diretivo do Sporting sublinhou que "não justificará as suas derrotas com as condutas de terceiros, mas não desistirá da sua batalha contra a violência no desporto". Nesse sentido, o Sporting e os atletas envolvidos participarão o ocorrido junto da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Federação Portuguesa de Futebol, "esperando que estas entidades actuem contribuindo para banir do Desporto este tipo de comportamentos".

A situação foi denunciada este domingo por Miguel Albuquerque, diretor de modalidades do clube. O Sporting considera que é "óbvio" que as agressões existiram e foram perpetradas por adeptos do Benfica e lamenta "profundamente que, uma vez mais, o ambiente vivido no pavilhão da Luz tenha incluído sucessivas interrupções de jogo por parte dos adeptos do clube visitado e os já tristemente habituais cânticos de exultação ao assassinato de um adepto do Sporting Clube de Portugal".

"É tempo de a justiça desportiva actuar energicamente contra este comportamento", remata o Sporting, no comunicado.