João Sousa chumba à primeira em ‘s-Hertogenbosch

João Sousa não passou da primeira ronda no ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda. O tenista português foi eliminado, esta segunda-feira, pelo norte-americano Frances Tiafoe.

O número um nacional, 71.º colocado do "ranking" ATP, cedeu perante o número 35 do mundo, e sétimo cabeça-de-série do torneio, em apenas dois "sets", pelos parciais de 6-2 e 7-6(0), em 1h14. Má estreia para João Sousa na época de relva.

Na segunda ronda, Tiafoe vai medir forças com o australiano Jordan Thompson, número 62 da hierarquia mundial.