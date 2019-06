Benfica bate Oliveirense e iguala final de basquetebol

O Benfica igualou (1-1) a final do "play off" de basquetebol, esta segunda-feira, ao derrotar a Oliveirense, fora, por 74-81.

Os campeões nacionais tinham ganho o primeiro jogo, em casa. No segundo jogo, o Benfica recompôs-se e conseguiu vencer em Oliveira de Azeméis.

Num encontro pautado pelo equilíbrio - chegou empatado, a 53 pontos, ao final do terceiro período -, foi no derradeiro quarto que o Benfica se lançou para a vitória, com um parcial de 21-28. Micah Downs esteve em evidência, com 22 pontos e sete ressaltos.

Os dois próximos encontros do "play off" realizam-se na Luz. O jogo três está marcado para sexta-feira, às 19h30, e o quatro para domingo, às 17h30. Caso necessário, o quinto jogo será no reduto da Oliveirense, a 20 de junho.