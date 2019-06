Jorge Jesus assume que, no Flamengo, terá de mostrar trabalho, independentemente dos títulos que ganhou no passado.

O treinador português foi apresentado, esta segunda-feira, pelo clube brasileiro e salientou que, mais do que arranjar um epíteto para si mesmo, quer "apresentar o trabalho que tem de fazer no Flamengo".

"O meu passado está escrito, está feito. Claro que tem alguma importância, porque os treinadores também vivem um bocado do currículo. Sou o treinador que mais títulos ganhou em Portugal. O que tenho de demonstrar no maior clube do Brasil é o meu trabalho e é para isso que estou preparado. Seja como for que me queiram apresentar, o meu nome é Jorge Jesus e o meu testemunho é o meu trabalho", declarou o treinador, em conferência de imprensa.

Jesus lembrou que começou a treinar "nas equipas pequeninas do futebol português" e que passou "por todos os escalões até ao topo". "Isso enriqueceu-me muito", reconheceu, fazendo votos para que a experiência sirva de ajuda para a primeira aventura no Brasil.

Mais que vencer, vencer bem



Jesus reforçou a "honra" que sente por ter sido convidado para treinar o Flamengo e assumiu ter consciência de que, a partir de agora, a exigência será grande, a nível de resultados e qualidade de jogo: "Quando treinas as melhores equipas de um país, todos os adeptos para além da vitória querem que a equipa tenha qualidade de jogo. Ganhar só não chega. A exigência é muita, é preciso mais para além da vitória."

O écnico, que vê "todos os jogos do campeonato brasileiro na televisão", mostrou-se entusiasmado por trabalhar com jogadores brasileiros, com o objetivo de "melhorar os resultados e a qualidade de jogo do Flamengo".

"Vamos apresentar uma proposta aos jogadores, tentar explicar as nossas ideias, conceitos e metodologia do treino. Isto para mim não é novidade nenhuma. Já estou habituado a treinar com jogadores brasileiros. Eles têm muito talento e são ótimos profissionais e quero partilhar com eles a qualidade deles e o nosso trabalho", vincou.

Treinador sem amarras

O campeonato brasileiro "é muito competitivo e muito difícil", uma das explicações para o facto de Jorge Jesus ter assinado apenas por um ano.



"Quando saí de Portugal [para a Arábia Saudita], fiz exatamente a mesma coisa. Se eu me adaptar, se eu fizer o meu trabalho e vocês estiverem contentes comigo, aí fazemos mais anos de contrato. Aqui no flamengo há adaptação, há exigência de trabalho e resultados e, assim, ninguém fica dependente de ninguém", sublinhou o treinador, de 64 anos.

Jorge Jesus acaba de receber um reforço, o lateral-direito Rafinha, de 33 anos, que terminou contrato com o Bayern Munique. O técnico português revelou que, quando foi abordado pela direção do Flamengo, "já havia posições que [os dirigentes] achavam que era importante contratar":

"Eu concordei e acrescentei uma, que pode ser duas. Estamos em sintonia. Eu sinto nas pessoas do Flamengo uma vontade e uma paixão muito grandes em ajudar o treinador. Penso que vai sair tudo bem."



Esta é a segunda experiência de Jorge Jesus fora de Portugal, depois de ter passado menos de uma época no Al Hilal, da Arábia Saudita. Num dos clubes com mais adeptos do mundo, o português tentará acabar com uma série de seis anos sem ganhar títulos não regionais (o último foi a Taça do Brasil, em 2013) e de uma década sem vencer o Brasileirão.