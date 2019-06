Maturidade e remate fácil. Zé Luís está pronto para brilhar no FC Porto

Zé Luís está no ponto certo de maturidade e é uma grande opção para o FC Porto, de acordo com Paulo Alves, treinador que lançou o avançado cabo-verdiano na primeira equipa do Gil Vicente, em 2009/10.

O jogador do Spartak Moscovo foi treinado por Sérgio Conceição no Braga e é desejo, ainda que caro, do técnico portista: o investimento pode chegar aos 10 milhões de euros. Paulo Alves compreende o interesse - independentemente do valor a pagar, Zé Luís é jogador de grande:

"É um ponta-de-lança fantástico, no sentido de ser um jogador muito forte, ter um jogo de cabeça fortíssimo, um pé esquerdo potente, prático e objetivo, de remate muito fácil. O Zé Luís está mais maduro, tem competição em cima de alto grau e portanto é uma opção fantástica para o FC Porto, não tenho grandes dúvidas. Falava muitas vezes com o Zé que ele tinha tudo para ser um jogador de topo, de grandes clubes."



Aos 28 anos, Zé Luís acaba de realizar a melhor época ao serviço do Spartak, com 14 golos em 36 jogos. Perto da fasquia dos 30 anos, ainda chega a tempo de deixar marca no Dragão. Paulo Alves mostra-se surpreendido pelo interesse tardio no avançado cabo-verdiano.



"Devia ter sido um pouco mais cedo, acho que o Zé demonstrou, já no Gil Vicente, ser um ponta-de-lança fantástico. Na altura, falou-se muito de poder ingressar nos grandes. A sua carreira teve outros caminhos, mas volta agora e volta muito bem e acho que encaixará muito bem na carreira dele ser jogador do FC Porto", assegura o treinador.

Zé Luís pode chegar, Marega deve estar de partida. Paulo Alves sublinha que os dois são "jogadores diferentes", sendo que o avançado do Spartak "é mais matador" que o maliano. O treinador aposta, até, que Zé Luís e Marega "encaixariam muito bem" no ataque do FC Porto, se Sérgio Conceição pudesse apostar em ambos, na próxima época.