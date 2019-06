Jorge Jesus pode fazer do Flamengo campeão do mundo

Enquanto o futebol for futebol, Jorge Jesus pode levar o Flamengo ao título de campeão do mundo. É essa a opinião de Washington Alves, antigo jogador do clube brasileiro.

Em declarações a Bola Branca, o pai de Bruno Alves não faz por menos e salienta que, "a partir do momento em que não tenha sido transformada a forma da bola, os traçados dos estádios e o tamanho da baliza", Jorge Jesus pode "ganhar todos os títulos" pelo Flamengo, conforme prometeu aos adeptos e como já fez em Portugal.

"Eu acredito nele e acho que ele pode ser um treinador de futuro para o Flamengo. Que ele possa fazer aquilo que quer concretizar, que é levar o Flamengo a campeão do mundo. Como bom treinador como Jesus é, eu acho que ele é capaz de o fazer", assinala o antigo defesa.

Washington representou o Flamengo entre 1969 e 1974 e elege o Rubo-negro como o "clube do coração". Daí desejar que Jorge Jesus tenha sucesso. Contudo, não deixa de alertar para a dimensão do desafio que o treinador português terá pela frente:

"O Flamengo é simplesmente o melhor clube do Brasil, com a maior massa adepta do Brasil e os adeptos mais fiéis do mundo. O Flamengo é uma super equipa."