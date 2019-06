Adeptos do FC Porto protestam contra condenação no caso dos e-mails

Cerca de 150 adeptos do FC Porto juntaram-se, esta segunda-feira, junto ao Palácio da Justiça, no Porto, para contestarem a condenação ao clube no caso dos e-mails.

Os adeptos apresentaram-se com cachecóis do clube e cartazes de protesto, um deles com o pedido de "prisão para corruptos", além de cânticos de "campeões".

Na passada sexta-feira, a SAD do FC Porto e o diretor de comunicação do clube, Francisco J. Marques, foram condenados a indemnizar o Benfica em dois milhões de euros, devido à divulgação de correspondência eletrónica comprometedora alegadamente pertencente ao clube encarnado. A SAD portista decidiu recorrer da decisão.