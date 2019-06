World Travel Awards. AHRESP congratula-se com prémios a Portugal

Veja também:



A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) congratulou-se esta segunda-feira com a atribuição do prémio 'Melhor destino turístico europeu' a Portugal, nos World Travel Awards.

Em comunicado, a AHRESP realçou que "recebeu com satisfação e com um enorme orgulho a notícia" e considerou que a distinção que foi atribuída a Portugal, pelo terceiro consecutivo, "vem demonstrar que temos um destino turístico único e com uma oferta de produtos e serviços de excelência".

A secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, disse ainda citada no comunicado que a distinção confirma "o esforço dos empresários, que continuam a trabalhar afincadamente para captar novos mercados e consolidar os que já nos procuram".

Na 26.ª edição daqueles que são considerados os Óscares do Turismo, Lisboa conquistou também os prémios de "Melhor Destino para City Break", "Melhor Destino de Cruzeiros" e "Melhor Porto de Cruzeiros" da Europa.