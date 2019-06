Aeronave aterra na A12 e embate em três carros

Uma aeronave ultraleve aterrou esta segunda-feira na autoestrada 12, na zona de Pinhal Novo, Setúbal, e colidiu com três carros que circulavam na via.

A aeronave aterrou no sentido sul-norte da via e embateu em dois veículos, tendo provocado um ferido ligeiro, segundo fonte da Proteção Civil. Trata-se, segundo a Lusa, de uma das ocupantes do aparelho, que foi levada para o hospital. O piloto foi assistido no local.

Nenhum dos ocupantes do veículos atingidos ficou ferido e dois dos automóveis conseguiram mesmo prosseguir viagem.

A aeronave ligeira tinha saído perto das 15h00 do aeródromo de Vendas Novas e seguia com destino à Tojeira, em Sintra.



Segundo o site "Jetphotos", que reúne fotografias e alguma informação sobre aeronaves, trata-se de um Flyer 500BR Pelican, que em maio de 2019 pertencia a um privado, isto é, não é detido por qualquer aeroclube. O mesmo site indica que a aeronave apenas recebeu o número de registo português CS-UUN recentemente, tendo tido anteriormente o registo PU-SLM, do Brasil, construído em 2008.

O alerta do acidente com a aeronave foi dado às 15h26 e no local, às 16h00 horas estavam 18 operacionais, entre bombeiros e elementos do INEM e seis viaturas.

Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à Lusa que foi notificado para uma ocorrência de uma aeronave ultraleve que embateu em viaturas, na A12, acrescentando que vai deslocar uma equipa de investigadores para o local.

As operações das equipas de emergência chegaram a condicionar o trânsito, que se encontrou cortado em duas vias, no sentido sul-norte, mas segundo fonte da Proteção Civil, às 16h45 a circulação já estava normalizada.

[Notícia atualizada às 17h36]