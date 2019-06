Cristiano Ronaldo "é um exemplo" para as novas gerações

"Todos os jovens que têm a oportunidade de ver o Cristiano Ronaldo a jogar já têm ali um exemplo, então imaginem o que é treinar, jogar e partilhar o balneário com ele. É um valor incalculável. Só estes jovens podem ter esse privilégio de conviver com uma figura tão grande, mas mais que uma figura é o exemplo que passa diariamente", afirma o treinador, em declarações a Bola Branca .

A seleção nacional tem o futuro garantido, com Cristiano Ronaldo ao leme da nova geração, a servir de exemplo para os talentos que chegam à equipa. Opinião de João Tralhão, técnico que orientou, na formação do Benfica, a maior parte dos jovens que estão agora a despontar.

Palavra de João Tralhão, para quem a conquista da Liga das Nações vem, ainda, demonstrar que o futuro e a renovação é uma certeza, pois, como detalha, Portugal tem "jogadores com nível superior ou que pelo menos conseguem bater-se com os melhores jogadores internacionais".

Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Rúben Neves, Rúben Dias e João Félix são nomes de um geração que garante a continuidade de um Portugal capaz de ombrear com os melhores nas principais competições.

Renovação do talento

Batuta para Bernardo

O treinador explica que a mentalidade transportada pelos mais experientes para os mais novos tem sido determinante na afirmação destes no seio da seleção. João Tralhão acredita que Bernardo Silva pode, até, substituir Cristiano Ronaldo, num futuro próximo, como maior figura do futebol português.



O sonho de ver outro nome português como melhor do mundo não é miragem, pois o avançado do Manchester City "pode um dia estar a lutar por um desses lugares". Tralhão defende que Bernardo será "sem dúvida uma das referências do futebol português e internacional".